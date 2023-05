Action mercredi du secteur des soins à domicile à Bruxelles et dans plusieurs gares

Les professionnels se rendront d'abord devant plusieurs gares, à Bruxelles comme en Wallonie (Bruxelles-Central, Liège-Guillemins, Namur, Charleroi-Central, Ottignies, Mons, etc), entre 07h00 et 08h00, pour distribuer des tracts aux passants afin de les sensibiliser sur l'action menée. Ils se rendront ensuite dans la capitale à 11h00, et plus précisément au carrefour Arts-Loi, aux abords du cabinet du ministre fédéral de la Santé publique Frank Vandenbroucke. Les professionnels des soins y tiendront une conférence de presse avant une rencontre organisée entre une délégation et le cabinet du ministre en début d'après-midi. "Cela fait plusieurs années que notre secteur est sous-financé, ce qui crée des situations difficilement tenables à domicile. À titre d'exemple, les infirmiers à domicile de Belgique disposent de 35 secondes pour réaliser une injection intramusculaire au regard du financement prévu pour cet acte en 2023", illustre la FASD. Ce temps rétrécit chaque année et était par exemple de 60 secondes en 2012, explique la fédération. Par ailleurs, l'augmentation du nombre de personnes âgées dans les années à venir est également une source d'inquiétude, étant donné qu'une demande croissante d'accompagnement à domicile se fait également remarquer. La FASD pointe enfin un manque cruel de financement. "Pour 2023, le budget prévu est de 2.095.437.000 euros. Selon les calculs, le secteur des soins infirmiers à domicile devrait donc bénéficier d'un montant de 1.864.938.930 euros supplémentaire afin d'être financé adéquatement", note la fédération. (Belga)