Appel Liège - Un couple de Hannutois acquittés après des accusations de viols

Sept enfants disaient avoir été victimes de viols alors qu'ils étaient âgés de 6 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans et 13 ans, entre 2013 et 2017 à Amay, Braives, Namur et Hannut. Un huitième, majeur car tout juste âgé de 18 ans, affirmait aussi avoir été l'une des victimes, qui provenaient toutes de l'entourage familial ou amical des prévenus. Plusieurs plaintes avaient été déposées après les déclarations des enfants. L'enquête avait abouti en 2017. En première instance, le tribunal de Huy avait acquitté les prévenus pour des faits commis sur cinq victimes, et avaient condamné le duo pour des faits concernant trois victimes. Le couple avait ainsi écopé de quatre et trois ans de prison avec sursis. Devant la cour d'appel, le parquet général avait requis la culpabilité totale des prévenus et des peines de sept ans et quatre ans de prison. Mais la cour d'appel de Liège a réformé le jugement et a acquitté les deux prévenus pour l'ensemble des faits. Les avocats des prévenus, Me Legrand et Me Daoût, avaient souligné un manque de preuves et d'éléments pouvant attester la culpabilité de leurs clients. Ils avaient également pointé de nombreuses contradictions entre les différents témoignages et relevé le doute planant sur ce dossier. La cour d'appel les a suivis et a ainsi acquitté leurs clients. (Belga)