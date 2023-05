Appel pour mettre les Gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes

"Des décennies de silence apparent et d'inaction de la part de la communauté internationale ont contribué à une culture d'impunité en Iran", indiquent-ils dans une lettre ouverte. L'Union européenne a imposé des sanctions, lundi, contre une importante source de revenus des Gardiens de la révolution, une armée de l'ombre qui contrôle de grandes parts de l'économie iranienne. Quelque 107 anciens leaders provenant de 45 pays ont lancé à la communauté internationale "de tenir les dirigeants de la République islamique d'Iran responsables de leurs crimes". La cause directe réside dans les nombreuses exécutions récentes d'opposants par le régime de Téhéran. "Nous vous encourageons à être solidaires du peuple iranien dans son désir d'une république laïque et démocratique où aucun individu n'aura de privilège sur les autres. Le peuple iranien a clairement indiqué par ses slogans qu'il rejette toute forme de dictature", disent les anciens dirigeants dans une lettre adressée aux dirigeants de l'UE, du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis. Les signataires soutiennent également le plan en 10 points du Conseil national de la résistance iranienne (CNRI), qui vise à des élections libres, l'égalité des sexes, l'abolition de la peine de mort ou encore la séparation de la religion et de l'État. Les signataires européens proviennent du Royaume-Uni, de France, Italie, Pologne, Espagne et Ukraine. Les signatures de Guy Verhofstadt et Yves Leterme figurent également sur cette lettre, qui dénonce aussi la répression du soulèvement populaire en Iran. Les signataires ont en outre condamné l'ingérence du régime iranien au Moyen-Orient et en Europe, y compris la fourniture de drones pour soutenir la guerre de la Russie contre l'Ukraine. (Belga)