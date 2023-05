Belgian Cats - Antonia Delaere, qui va rejoindre Salamanque, se veut ambitieuse pour les Belges

A l'instar d'Emma Meesseman, Antonia Delaere est là depuis le début de la préparation des Belgian Cats, il y a quinze jours, en vue de l'Euro de basket féminin. "Ce n'est pas évident de se préparer quand tout le monde n'est pas là, ni même le coach", souligne-t-elle mardi à Wilrijk. "Mais nous avons pu mettre des principes en place. Tout le monde connaît désormais les bases et on va pouvoir travailler au complet bientôt." Les Belges ont commencé par deux matches de préparation en Serbie. "Ces deux rencontres ont été utiles, même si nous n'étions pas au complet. Cela montre aux plus jeunes le niveau qui nous attendra à l'Euro. Les Serbes jouent de façon très agressive. La barre a été mise haut. La Serbie, l'Espagne, la France sont favorites, il y a toujours une équipe surprise et le niveau des autres pays est proche, cela promet un championnat d'Europe relevé. Mais il faut être ambitieux. En quittant la Belgique, plusieurs joueuses ont déjà pu connaître un jeu plus professionnel que celui du championnat belge. Elles progressent, on le voit". En parlant de niveau de compétition, Antonia Delaere va retourner en Espagne la saison prochaine. "Le choix a été très difficile parce que Venise est une belle équipe, qui est en construction, et ça me plait. Mais Salamanque est venu avec une proposition. C'est un club de tradition avec une histoire énorme dans le basket espagnol et européen". Salamanque, finaliste en Espagne, devrait disputer les qualifications pour l'Euroligue la saison prochaine. (Belga)