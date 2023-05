Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et ses voisins européens terminent tous dans le rouge

Barco (24,76) et Sofina (202,00) reculaient de 1,67 et 1,46% tandis que UCB (85,84) perdait 1,67%, arGEN-X (388,00) et Galapagos (41,50) cédant 0,59 et 0,12% alors que Solvay (104,55) gagnait de justesse 0,14%. AB InBev (54,51) s'appréciait de 0,02% tandis que Ageas (41,29) et KBC (60,46) gagnaient 0,63 et 0,13%, les immobilières voyant Aedifica (68,45) et Cofinimmo (78,10) remonter de 2,55 et 2,43%, WDP (26,86) de 1,36%. Elia (119,30) et Proximus (7,54) s'appréciaient également de 1,53 et 2,53% alors que D'Ieteren (165,10) perdait 1,02%, Aperam (32,39) reculant de 0,34% tandis que Umicore (28,71) remontait de 1,63%. Orange Belgium (14,24) et Ekopak (17,55) rebondissaient de 2,7 et 1,7%, Belysse (1,275) s'envolant de 10,9% tandis que Econocom (2,90) et Shurgard (46,17) regagnaient 2,5 et 2,2%, Euronav (15,02) cédant par contre 2,6% alors que Atenor (28,40) plongeait de 6,9% supplémentaires. Mithra (2,76) bondissait enfin de 8,6% alors que Sequana Medical (3,05) et Celyad (0,54) repartait de 3,5% à la baisse, Nyxoah (6,07) et IBA (15,62) reculant de 2,6 et 2,5%, Biosenic (0,118) de 3,7%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0785 USD, contre 1,0805 dans la matinée et 1,0810 la veille. Le lingot d'un kilo se négociait autour de 58.640 euros, en recul de 60 euros. (Belga)