Challenger Pro League - Virton s'oppose à la licence de Lommel devant le tribunal de Bruxelles

Le club de Virton "va saisir le Tribunal de Première instance de Bruxelles, en lui demandant d'annuler la sentence arbitrale confirmant la licence du SK Lommel pour contrariété à l'ordre public". Des mesures provisoires seront sollicitées et le RE Virton invitera - pour autant que de besoin - le Tribunal de Première instance de Bruxelles à poser des questions préjudicielles à la CJUE (Cour de justice de l'Union européenne). Il va lui demander "de faire injonction à la Fédération belge de football d'inclure le RE Virton dans le championnat de D1B (seconde division professionnelle) pour la saison 2023-2024". Le 4 mai, Virton avait annoncé contester cette même licence de Lommel au niveau européen pour "distorsions de concurrence", estimant que les subventions étrangères à certains clubs de football (appelés "Clubs-Etat") faussaient le marché du football professionnel au sein de l'UE et notamment en Belgique". Le Lommel SK appartient au City Football Group et reçoit des fonds de l'Émirat d'Abou Dhabi. Lundi, le CEPANI (Centre belge d'arbitrage et de médiation), le tribunal arbitral compétent qui avait été sollicité à cet effet, a jugé les demandes du club gaumais "non fondées". D'où la décision de se tourner mardi vers la justice belge. Le club rappelle qu'il "n'hésitera pas à solliciter que des questions préjudicielles soient adressées à la Cour de justice de l'UE pour qu'elle se penche sur ce dossier." (Belga)