Climat: "moins de nouvelles lois, plus d'adaptation", plaide Demir

"Ces trois dernières années, j'ai vraiment beaucoup prêché dans le désert. Tout le monde critiquait notre position sur le climat mais l'on voit maintenant qu'ils sont nombreux à faire une courbe rentrante", estime en substance la ministre flamande, qui avait refusé de se rendre l'an dernier à la COP27, à Charm el-Cheikh. Avec son Pacte vert, l'Union européenne avance en tête, devant les Etats-Unis, la Chine, l'Inde et d'autres pays mais elle le fait à un coût élevé, selon Zuhal Demir. "Nous savons que la Chine (27%) et les Etats-Unis (13%) représentent ensemble 40% des émissions mondiales de CO2 et l'UE à peine 8%. Cela veut dire que si les gros émetteurs ne font rien, nous serons les dindons de la farce". Aux yeux de la ministre flamande, l'accent européen devrait plutôt être mis sur l'adaptation aux conséquences des changements climatiques. "Une bonne politique climatique n'est pas seulement une affaire de réduction d'émission de CO2 mais surtout d'adaptation et de protéger nos populations contre des conséquences que nous subirons de toute façon", estime encore Zuhal Demir. (Belga)