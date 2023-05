Coûts des voyages scolaires: des mesures limitatives pour la rentrée 2024

La ministre a mené ces derniers mois une large concertation des acteurs du secteur et demandé un état des lieux dont les conclusions seront déposées "très prochainement" sur la table du gouvernement, a indiqué Mme Désir en commission du Parlement mardi. Elle formulera dans la foulée de ces conclusions une série de propositions concrètes. Devant les députés, la ministre a toutefois souligné la difficulté à réguler ces coûts et souligné sa volonté de faire preuve "de nuance" en la matière. "Les propositions concerneront la rentrée 2024", a-t-elle ajouté en réponse à une question des députés d'opposition Marie-Martine Schyns (Les Engagés) et Jean-Pierre Kerckhofs (PTB). Ce délai d'application d'un an a été décidé en concertation avec les acteurs de l'école afin de ne pas perturber les écoles qui ont déjà planifié des voyages pour l'année scolaire prochaine. Le coût des voyages scolaires, notamment les classes de neige ou le voyage de fin d'études, revient régulièrement sur le devant de la scène en raison des frais réclamés aux parents, lesquels atteignent jusqu'à 1.000 euros parfois. (Belga)