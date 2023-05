Enveloppe bien-être: l'augmentation de la pension des indépendants approuvée en commission

Le texte exécute une partie des adaptations de l'enveloppe bien-être 2023-2024 à l'instar de ce qui avait déjà été mis en œuvre dans le cadre de l'enveloppe bien-être précédente, indique le ministre dans un communiqué. Les pensions proportionnelles sont les pensions qui sont calculées sur base des revenus professionnels du travailleur indépendant (contrairement à la pension minimum). Les pensions qui prennent cours à partir du 1er juillet 2023 connaîtront donc une augmentation de 1,7 % du gain en pension obtenu au cours des années de carrière 1984 - 2020 et une augmentation de 1,7% du gain en pension obtenu pour les années de carrière forfaitaires avant 1984. Cette augmentation est complémentaire à l'indexation automatique et à celle déjà appliquée lors de la mise en œuvre de la répartition de l'enveloppe bien-être 2021-2022. "Par cette décision, nous augmentons sensiblement les futures pensions des travailleurs indépendants. Cette nouvelle augmentation s'ajoute à l'ajustement de l'enveloppe bien-être précédente et la suppression du coefficient de correction votés depuis le début de la législature", a souligné M. Clarinval. (Belga)