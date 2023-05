Grève à la Croix-Rouge: "Le bien-être de nos membres est une priorité"

Entre 80 et une centaine de travailleurs de la Croix-Rouge ont débrayé mardi pour dénoncer un manque de concertation sociale autour du déménagement de centres de coordination et des compensations qui en découlent, un mal-être généralisé des travailleurs et l'avenir incertain de plusieurs centres de secours. "Le bien-être de nos membres est notre priorité", souligne la Croix-Rouge dans un communiqué, la direction générale se disant "très concernée" par les revendications exprimées. Concernant le déménagement en janvier 2024 de trois centres de coordination à Namur et les compensations jugées insuffisantes pour les 300 travailleurs impliqués, la concertation se poursuit, assure la direction. Cette dernière dit également comprendre un certain "épuisement professionnel" à la suite de la crise du Covid-19, des inondations et de la situation liée à l'Ukraine. "Une analyse est en cours afin d'identifier les raisons de ces épuisements et d'apporter des solutions." Enfin, quant au sous-financement des départs 112, "un travail important est en cours pour refinancer de manière structurelle cette activité", affirme la direction. Les syndicats attendent davantage que ce qu'ils ont qualifié de "paroles". Ils réclament des propositions concrètes d'ici au 31 mai au plus tard. Une nouvelle réunion aura lieu le 2 juin. (Belga)