Intempéries - Birmanie: l'ONU cherche 309 millions d'euros pour les victimes du cyclone Mocha

Avec cet argent, son bureau des affaires humanitaires cherche à fournir des abris, des installations médicales, de la nourriture et de l'eau potable avant la saison des pluies. "On fait face à une course contre la montre pour fournir des abris sûrs à toutes les communautés touchées et empêcher la propagation de maladies", a déclaré le coordinateur humanitaire Ramanathan Balakrishnan dans un communiqué. Plus de 185 millions d'euros seront puisés dans le plan global d'aide humanitaire dédié cette année à la Birmanie, selon le communiqué. L'ONU espère recevoir bientôt l'autorisation d'envoyer des secours aux communautés de l'État de Rakhine, a affirmé Ramanathan Balakrishnan aux médias. L'État abrite des camps de milliers de Rohingyas, victimes de meurtres, viols et incendies criminels. Ils ont fui la répression militaire de la junte au pouvoir lancée en 2017. Un porte-parole de la junte n'a pas répondu aux questions de l'AFP pour savoir si les agences de l'ONU auraient accès aux camps de réfugiés. Le 14 mai, Mocha a frappé la Birmanie et le Bangladesh voisin avec des pluies diluviennes et des vents de 195 km/h qui ont démoli des bâtiments et transformé les rues en rivières. La junte birmane au pouvoir a dressé un bilan de 148 morts, pour la plupart issus de la minorité Rohingya. (Belga)