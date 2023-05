Intempéries - Guam évacue sa population côtière en amont du supertyphon Mawar

A 19H00 mardi (11H00 heure belge), Mawar se situait à quelque 225 kilomètres des côtes, selon le dernier bulletin météo, avec des vents atteignant près de 250 km/h. Selon le centre américain de prévisions de cyclones tropicaux, certaines rafales atteignent même plus de 300 km/h. "Le typhon Mawar devrait passer près ou au-dessus de Guam et s'intensifie à son approche", avertit la météo américaine, qui évoque une "triple menace" pour ce typhon de catégorie 4, entre vents violents, "pluies torrentielles", et "submersion côtière potentiellement létale" pour Guam et Rota, autre île américaine de l'archipel des îles Mariannes. Face à ces risques de submersion côtière, les autorités de Guam ont ordonné d'évacuer la population sur le front de mer de cette île de près de 170.000 habitants et ont demandé à tous de "se mettre à l'abri immédiatement" en amont des vents destructeurs de 140 km/h ou plus qui sont attendus dès mercredi matin. "Je sais que cela fait quelque temps que nous n'avons pas eu une tempête de cette importance, et c'est effrayant. Je vous demande de rester calmes, de vous informer, et surtout, d'être prêts", avait déclaré lundi la gouverneure Lou Leon Guerrero. D'ores et déjà, le président américain Joe Biden a déclaré mardi l'état d'urgence pour Guam afin qu'une aide fédérale puisse être apportée à l'île, selon un communiqué de la Maison Blanche. Une soixantaine de vols au départ ou à l'arrivée de Guam et prévus entre mardi et jeudi ont été annulés, a indiqué l'aéroport international A.B. Won Pat. (Belga)