JO 2024 - Le nombre de spectateurs présents à la cérémonie d'ouverture des JO toujours incertain

A quatorze mois de cette cérémonie inédite en plein air, l'événement voulu tant par le président français Emmanuel Macron que la maire de Paris Anne Hidalgo reste "un défi artistique et d'organisation", selon Mme Hidalgo. Sur six kilomètres du fleuve, 115 bateaux vogueront, avec les délégations d'athlètes, du pont d'Austerliz au pont d'Iéna, en présence de chefs d'État et de gouvernement du monde entier. Une première pour des JO, mais aussi un évènement qui donne des sueurs froides aux responsables policiers. Sur les quais bas, au plus près de l'eau, 100.000 places sont mises en vente entre 90 et 2.700 euros par le comité d'organisation (COJO). Sur les quais hauts, le spectacle sera gratuit. Interrogé mardi lors de la signature à Paris du protocole de sécurité sur la cérémonie, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a répété le chiffre de 600.000 pour la jauge globale annoncée il y a quelques mois. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a récemment assuré qu'un chiffre "autour de 400.000" allait bientôt être annoncé. La cérémonie démarrera à 20h24, le 26 juillet 2024, et durera "trois heures", a encore dit Gérald Darmanin avec une "parade fluviale", "un spectacle artistique" et une cérémonie protocolaire". Il y aura une "trentaine de bateaux" dédiés à la sécurité, a précisé le ministre français de l'Intérieur. L'aspect artistique de la cérémonie a lui aussi été bien gardé. Le Comité international olympique (CIO) a eu l'occasion d'être mis au courant de la dernière version prévue. (Belga)