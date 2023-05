La Belgique et le Niger collaborent en matière de lutte contre terrorisme

La délégation nigerienne a été reçue par le directeur de l'Ocam, Gert Vercauteren. "Le terrorisme et l'extrémisme dépassent nos frontières", a-t-il souligné. "Nous sommes partisans d'une collaboration accrue au niveau européen et international, et entretenons dans cette optique des liens étroits avec des services partenaires étrangers. Ces liens étroits sont nécessaires afin de mieux comprendre la situation dans laquelle chaque pays se trouve. La collaboration avec le Niger revêt désormais elle aussi une forme concrète." "Tout comme la Belgique, le Niger doit faire face à un large éventail de problèmes sécuritaires. Aucun pays ne peut les résoudre seul. Cette rencontre forme sans aucun doute une étape essentielle de la collaboration durable et fructueuse entre nos deux services en matière d'analyse et d'évaluation de la menace", a renchéri Ibrahim Garba Birmaka, directeur du CNAP. L'objectif de la visite de travail étant d'échanger expériences et expertise, l'OCAM a présenté son mode de fonctionnement en insistant sur la plus-value d'un "fusion centre" dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. En septembre 2022, l'Ocam avait déjà rendu une première visite au CNAP en compagnie de la diplomatie belge, en réponse à l'invitation du Niger à l'aider à développer son nouveau "fusion centre". Le pays est un partenaire africain majeur dans la région du Sahel. (Belga)