La Belgique signe un contrat-cadre avec le fabricant d'avion Lockheed Martin

Avec ce contrat, les entreprises belges se voient donner le feu vert pour concourir aux marchés de la chaîne de production du F-35, au-delà des mesures déterminées lors de l'acquisition des appareils, explique le cabinet. "Le but est de permettre à l'industrie belge de multiplier les opportunités auprès du constructeur grâce entre autres à des contacts avec les départements appropriés et des accès rendus plus efficaces." Lockheed Martin s'engage de son côté à fournir des rapports réguliers sur l'état des opportunités offertes par l'accord-cadre. Le contrat, fixé pour trois ans et financé par le SPF Économie, est étalé sur deux années. Il s'élève à 1.512.000 euros pour 2023 et 738.000 euros en 2024. En octobre 2018, la Belgique a commandé 34 chasseurs furtifs F-35, via la procédure américaine FMS ("Foreign Military Sales"). Les livraisons (deux appareils) débuteront cette année. Quatre à cinq F-35 par an seront livrés entre 2024 et 2030, de sorte que les 34 avions devraient être livrés en 2030, a récemment indiqué la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, à la Chambre. (Belga)