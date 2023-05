Le FMI demande au Sri Lanka d'accélérer la restructuration de sa dette

"La mission a discuté des efforts fiscaux supplémentaires qui seront essentiels pour assurer une mobilisation réussie des recettes", a déclaré le FMI dans un communiqué publié à la fin d'une visite de 12 jours d'une délégation à Colombo. "Le maintien de la dynamique de réformes et la mise en oeuvre en temps voulu des engagements du programme sont essentiels pour que le Sri Lanka sorte de la crise économique", a ajouté le FMI. Un plan de sauvetage du FMI de 2,9 milliards de dollars a été décidé en mars dans le cadre d'un programme de 48 mois engageant Colombo dans des réformes douloureuses. Colombo a doublé les impôts et annoncé la cession d'entreprises publiques pour redresser son bilan mais, selon le FMI, il reste encore fort à faire. La délégation du FMI a déclaré s'attendre à de nouveaux progrès d'ici le premier examen officiel du programme de renflouement en septembre. Le Sri Lanka espérait un accord rapide avec ses créanciers après avoir fait défaut sur sa dette extérieure de 46 milliards de dollars en avril de l'an dernier, mais les pourparlers de restructuration n'ont commencé sérieusement que le mois dernier. La restructuration de la dette extérieure a été retardée car la Chine, principal créancier bilatéral du pays, était initialement réticente à l'accepter et proposait au Sri Lanka d'autres prêts pour rembourser d'anciennes dettes. La Chine a donné des garanties financières en mars, permettant au FMI de débloquer 330 millions de dollars, première tranche du plan de sauvetage. (Belga)