Le GAMS lance une campagne nationale de prévention contre l'excision

Selon l'Unicef, au moins 200 millions de filles et de femmes, vivant actuellement dans 30 pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie, ont subi une forme de mutilation génitale. "Mais les risques existent également en Europe", souligne la présidente du GAMS, Fabienne Richard. Au 31 décembre 2020, on estimait ainsi que 23.000 femmes vivant en Belgique étaient excisées. Les provinces les plus touchées étaient Bruxelles (10.037), Anvers (6.749) et Liège (4.381). Pourtant, l'excision est interdite par la loi belge ainsi que par plusieurs conventions internationales. Par ailleurs, à la même date, plus de 12.000 jeunes filles risquaient de subir une mutilation si aucun travail de prévention n'était fait. Les mutilations peuvent par exemple se dérouler au cours d'un retour dans leur pays d'origine, mais de telles pratiques ont également été découvertes en France et en Angleterre. Il n'existe toutefois pas de preuves que des excisions soient réalisées sur le sol belge. Pour ces raisons, le GAMS a décidé de lancer une large campagne de prévention, avant les départs en vacances de l'été. Au cours de la semaine, des soirées littéraires, des débats et des rencontres dans les écoles seront organisées un peu partout en Belgique autour du sujet de l'excision. Des outils développés pour aider les professionnels à mieux détecter les MGF seront par ailleurs présentés au travers de plusieurs webinaires. (Belga)