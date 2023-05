L'homme qui s'était retranché dans une maison à Roulers a été maîtrisé

La police s'est rendue Spanjestraat plus tôt dans la journée pour interroger un homme. Elle a constaté qu'il avait des armes au sein de son domicile. Le suspect s'est alors enfui et réfugié dans la maison voisine. Par mesure de précaution, la zone a été bouclée et les habitants du quartier ont été priés de rester chez eux. Comme il était possible que l'homme soit armé, la police de la zone RIHO (Roulers - Izeghem - Hooglede) a fait appel à des renforts de la zone VLAS (Courtrai - Kuurne - Lendelede). Vers 16h30, la police a forcé l'entrée de la maison et l'homme a été maîtrisé. "On ne sait toujours pas s'il était armé. La police est en train de fouiller la maison", a indiqué le parquet. (Belga)