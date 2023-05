Mexique: un narcotrafiquant présumé tué dans une attaque lors d'un rallye automobile

Alonso Arambula Piña, qui participait à la course en tant que pilote, était "la cible de cette attaque", a affirmé le procureur de Basse-Californie Ricardo Ivan Carpio lors d'une conférence de presse. A bord de sa voiture se trouvait un fonctionnaire travaillant pour une municipalité de la région, José Eduardo Orozco Piña, également tué, selon la même source. Samedi, les participants à une course tout-terrain étaient stationnés au bord d'une autoroute lorsque plusieurs hommes cagoulés ont surgi d'une camionnette et ouvert le feu dans leur direction. Le procureur a expliqué que M. Arambula Piña avait des liens présumés avec le cartel de Sinaloa, dirigé par les fils de Joaquin "el Chapo" Guzmán - lequel est incarcéré aux États-Unis - et que cette attaque était la conséquence de différends avec le cartel de Tijuana. Il a ajouté que "certaines" autres victimes étaient impliquées "dans des activités illicites, notamment le trafic de drogue", sans préciser si elles étaient décédées ou si elles figuraient parmi les dix blessés. Il n'a pas non plus indiqué si elles faisaient partie des pilotes. La Basse-Californie, avec ses étendues désertiques, est un haut lieu de courses de véhicules tout terrain auxquelles participent des pilotes du monde entier. L'une des plus célèbres est le rallye-raid "Baja 1000". Le Mexique, englué dans une spirale de violence, a recensé plus de 400.000 morts et des dizaines de milliers de disparus depuis le lancement d'une offensive militaire antidrogues en 2006, soutenue par les Etats-Unis. (Belga)