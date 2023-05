Mission économique au Sénégal - Une journée sous haute tension débute à Dakar

Lundi soir, la princesse Astrid et les ministres ont rencontré le président Macky Sall, tout juste revenu du Nigeria où il a assisté à l'inauguration d'une méga-raffinerie, ainsi que la ministre de l'Economie Oulimata Sarr. Le secteur énergétique a été abordé, mais aussi la guerre en Ukraine et ses conséquences en termes notamment de problèmes de livraison de céréales et de fertilisants. Il a aussi été question de "voir comment l'Afrique peut éventuellement jouer un rôle de médiateur", a précisé la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib. Un souper officiel en comité très restreint s'est ensuite tenu au palais présidentiel. Ce mardi, c'est la visite du terminal pétrolier de Dakar, membre du groupe belge Sea-Invest, actuel plus gros investisseur privé dans le pays, qui occupera la délégation officielle. L'après-midi sera consacré à des séminaires sur l'entrepreneuriat féminin et l'ouverture de la foire à l'innovation Jigeen Ñi Tamit. La réception officielle belge aura lieu en soirée. Mais la bonne poursuite du programme, qui se déroule en plusieurs endroits de la ville, risque d'être conditionnée par le procès d'Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor (Casamance) et opposant politique au président, qui doit comparaître pour viols et menaces de mort à Dakar. Selon des médias sénégalais, il n'était pas encore clair mardi matin si M. Sonko se trouvait effectivement à Dakar ou toujours au sud du pays. Mardi dernier, il ne s'était pas présenté dans la capitale et le procès avait été reporté d'une semaine, ce qui n'avait pas empêché un regain de tensions dans plusieurs villes. Trois personnes étaient décédées à Dakar, selon l'AFP. (Belga)