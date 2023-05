NBA - Denver et Jokic balaient les Lakers de James et se qualifient pour leur première finale

Ils seront opposés pour le titre au vainqueur de la conférence Est: Miami, qui mène 3-0, ou Boston. Jokic a reçu le trophée de MVP de cette finale de conférence Ouest qui porte le nom de Magic Johnson, l'icône des Lakers dans les années '80. Dans ce 4e match, le pivot serbe a été bien utile pour combler les quinze points de retard concédés à la pause (73-58). Il a aligné 30 points, 14 rebonds et 13 assists de quoi tenir la dragée haute à "King" James qui est devenu à 38 ans le joueur le plus âgé à marquer 40 points en play-offs (31 en première mi-temps avec un 11/13 aux tirs). Il a aussi capté 10 rebonds et donné 9 passes décisives. Le troisième quart à sens unique en faveur des Nuggets (16-36), grâce à 13 points de Jokic, a fait basculer la rencontre. Et c'est encore le Serbe qui allait marquer en fin de rencontre le panier de la victoire. Le double MVP (2021 et 2022) a été bien aidé puisque Jamal Murray (25 pts), Aaron Gordon (22, 6 rebs, 5 ast) et Michael Porter Jr. (15 pts, 10 rebs) ont répondu présent. Seul Anthony Davis (21 pts, mais 6/15 aux tirs, 14 rebs) a vraiment épaulé James. (Belga)