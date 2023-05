Nouvelle grève spontanée à l'usine automobile VDL Nedcar aux Pays-Bas

Les travailleurs de l'entreprise automobile avaient déjà arrêté le travail pendant deux jours au début du mois. Plusieurs arrêts de travail ont encore eu lieu depuis lors. Le contrat avec BMW relatif à la production de Mini par VDL Nedcar arrive à échéance l'an prochain et aucune alternative ne semble se profiler à l'horizon. Les syndicats craignent dès lors le licenciement de l'ensemble des 3.800 salariés dont plus de 600 Belges, notamment des anciens de Ford Genk. Un plan social existe depuis 2020 mais les organisations syndicales entendent obtenir des améliorations. Les négociations sur ce point non toutefois pas encore abouti. Les syndicats envisagent maintenant de nouvelles actions et vont consulter leur base dans les jours qui viennent. (Belga)