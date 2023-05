Onze nouveaux projets CSP-Pesco lancés par les ministres européens de la Défense

Le Danemark a par ailleurs rejoint, en tant que 26e membre, la CSP après avoir bénéficié durant trente ans d'une exemption en matière de défense européenne, qui n'a été levée qu'à la suite d'un referendum organisé le 1er juin 2022. Les onze projets adoptés lundi couvrent six domaines militaires et incluent des capacités critiques telles que les munitions, des senseurs pour l'artillerie de contrebatterie, les systèmes terrestres sans pilote intégré et les hélicoptères moyens de nouvelle génération. La liste actualisée des projets dans le cadre de la CSP s'élève désormais à 68, a indiqué l'Agence européenne de Défense (AED) dans un communiqué. "La CSP est au cœur de notre coopération en matière de défense. Avec l'arrivée du Danemark dans la famille et l'adoption de onze nouveaux projets aujourd'hui, nous élargissons et approfondissons notre coopération. Cela permet aux États membres d'investir ensemble, de développer les capacités nécessaires et de préparer nos forces", a affirmé le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, qui est aussi le chef de l'AED. (Belga)