Présidentielle américaine 2024 - DeSantis va annoncer sa candidature à la présidentielle américaine mercredi avec Elon Musk

Cette information a été rapidement confirmée par le patron du réseau social. "Je vais interviewer Ron DeSantis et il a une sacrée annonce à faire", a-t-il déclaré lors d'un échange avec le Wall Street Journal. La conservation entre les deux hommes est prévue mercredi à 18H00, heure de Washington (00H00 heure belge). Le gouverneur de Floride est perçu comme le principal rival de Donald Trump pour l'investiture républicaine. Cet ancien officier de la marine a été élu de justesse en 2018 à la tête de la Floride, au sud-est des États-Unis, après avoir reçu le soutien de Donald Trump, alors à la Maison Blanche. Il a, depuis, pris ses distances avec le milliardaire et a gagné en popularité en multipliant les coups d'éclats ultra-conservateurs sur l'éducation ou l'immigration au nom d'une bataille contre la supposée "bien-pensance". Mais le chemin de Ron DeSantis jusqu'à la Maison Blanche est semé d'embûches. Le gouverneur de 44 ans, dans lequel de nombreux conservateurs avaient placé leurs espoirs pour la présidentielle après sa réélection triomphale en Floride en novembre 2022, accuse un sérieux retard face à Donald Trump selon de nombreuses enquêtes d'opinion. Son principal handicap? Un manque de charisme, pointé de toutes parts. Dans ce face-à-face avec Donald Trump, Ron DeSantis peut toutefois compter sur un imposant trésor de guerre de 110 millions de dollars (un peu plus de 102 millions d'euros) dans lequel il compte puiser pour essayer de rattraper son retard en inondant le pays de spots publicitaires. Les autres candidats républicains déclarés (Nikki Haley, Tim Scott, Asa Hutchinson) dépassent pour l'instant rarement les 5% d'intentions de vote. (Belga)