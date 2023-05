Quatre écoliers meurent dans l'effondrement d'un toit en Thaïlande

Agés de six à 13 ans, les enfants jouaient sous le regard de spectateurs réunis dans cet établissement de la province de Phichit (ouest). Selon des médias locaux, une tempête a éclaté vers 18H30 locales (13H30 HB). De fortes pluies et des vents violents ont entraîné l'effondrement soudain du toit de l'équipement sportif. Dix-huit personnes ont été blessées, a rapporté à l'AFP le bureau provincial des relations publiques, qui a ajouté que les trois adultes tués dans l'effondrement sont deux parents et un concierge. Une vidéo partagée sur Facebook par le bureau local des relations publiques montre un enchevêtrement de métal tordu. Des poteaux et de la tôle gisent, déformés, sur le sol. Plusieurs maisons ont également été endommagées par la tempête dans le district de Sam Ngam, où se trouve l'établissement, a indiqué la police à l'AFP. L'incident survient au moment où débute en Thaïlande la saison de la mousson. De fortes pluies sont attendues sur la plupart du pays dans les prochains jours. La Birmanie voisine a récemment été balayée par le cyclone Mocha qui y a fait 145 morts. Les normes de sécurité et d'entretien sont parfois insuffisantes en Thaïlande et il n'est par rare que des bâtiments s'effondrent. (Belga)