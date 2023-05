Roland-Garros - Geerts tombeur du 121e mondial: "Mon état d'esprit m'a permis de m'en sortir"

"Ce fut un match fantastique, devant de nombreux supporters belges", a-t-il confié à l'Agence BELGA après sa victoire. "Et ils m'ont poussé vers la victoire dans le troisième set, où nous étions tous les deux fort entamés physiquement. Ce n'était d'ailleurs plus tout à fait une histoire de tennis. Il fallait tenir et je dois dire que c'est mon état d'esprit qui m'a permis de m'en sortir. J'ai disputé un très bon deuxième set, où j'ai pu compenser les occasions gâchées dans le premier, et j'ai continué à aller de l'avant. Il s'agit de ma première participation aussi ici à Paris et il y avait forcément un peu de stress." Ce n'est que la deuxième fois de sa carrière que Geerts participe aux qualifications d'un tournoi du Grand Chelem. En août dernier, il avait été éliminé au premier tour à l'US Open. Il affrontera ce mercredi l'Argentin Genaro Alberto Olivieri (ATP 227) qui a battu en deux sets 7-5, 6-1 le Suisse Henri Laaksonen (ATP 213). "Je dois déjà remonter sur le court demain, et j'espère que je pourrai bien récupérer, car ce fut une sacrée bataille. J'ai déjà affronté Olivieri, il y a deux ans, et je sais donc à quoi m'attendre. Il aime jouer l'échange et rendre les matches durs pour ses adversaires. Ce sera donc un nouveau combat physique, mais je vais tout faire pour être au top et disputer un bon match." (Belga)