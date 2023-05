Roland-Garros - Raphaël Collignon sorti au premier tour pour ses premières qualifications en Grand Chelem

Pour sa première participation à des qualifications d'un tournoi du Grand Chelem, Collignon, 210e mondial, s'est incliné en trois sets 6-4, 4-6, 6-4 face à l'Australien Aleksandar Vukic, 95e mondial et tête de série N.18 des qualifications. La rencontre a duré 2 heures et 3 minutes Mardi encore, Michael Geerts (ATP 250) défiera le Russe Pavel Kotov, 121e mondial et tête de série N.6. Chez les dames, Marie Benoit (WTA 221) affrontera la Russe Erika Andreeva, 147e mondiale et tête de série N.13, et Yanina Wickmayer (WTA 140) sera opposée à la Croate Ana Konjuh (WTA 172). Lundi, Gauthier Onclin (ATP 206) et Zizou Bergs (ATP 131/N.21), chez les messieurs, et Greet Minnen (WTA 119/N.25), chez les dames, ont validé leur ticket pour le deuxième des trois tours de qualifications. Kimmer Coppejans (ATP 170), Joris De Loore (ATP 189) et Magali Kempen (WTA 194) ont eux été sortis au premier tour. (Belga)