Tour d'Italie - Almeida ne se satisfera pas d'une victoire d'étape: "J'essaie toujours de viser plus haut"

Pour sa quatrième participation au Giro, Almeida conquiert sa première victoire sur les routes de la Corsa Rosa. "C'est un rêve devenu réalité", a-t-il confié après coup. Pendant quatre ans, j'ai été si proche et si loin à la fois. Je n'ai pas les mots pour le décrire." Le Portugais a loué le travail de ses coéquipiers, avant de revenir sur l'étape. "C'était une journée difficile, probablement la plus difficile jusqu'à aujourd'hui. J'ai essayé de partir dans le final, car je me sentais bien. J'ai pris un risque", a avoué le maillot blanc. "Mais qui ne tente rien n'a rien. J'ai essayé et j'ai réussi, je suis très content et reconnaissant envers l'équipe." Interrogé sur ses ambitions au classement général, Joao Almeida n'a pas caché son jeu. "J'essaie toujours de viser plus haut. Si je me sens bien, j'attaque. Je me battrai jusqu'à la fin et je donnerai tout ce que j'ai", a-t-il conclu. Deuxième de l'étape, Geraint Thomas a récupéré le maillot rose. "C'aurait été bien de gagner, mais il fallait rouler dans le final et ne pas s'observer avec Almeida alors que Roglic revenait derrière", a analysé le Britannique. "Almeida a gagné le sprint, mais il est bon de revenir en rose et de gagner un peu de temps." (Belga)