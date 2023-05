Tour d'Italie - Joao Almeida remporte un sprint à deux face à Geraint Thomas qui reprend le maillot rose

Geraint Thomas devance désormais Almeida en tête du classement général. Roglic est troisième. La première étape de la troisième semaine du Giro proposait plus de 5000 mètres de dénivelé positif, avec quatre ascensions recensées avant le final vers le sommet du Monte Bondone (22,7 km à 6,4%). Dans un groupe de 26 hommes échappés, l'Irlandais Ben Healy (EF Education-EasyPost) a pris les points nécessaires au sommet des monts pour chiper le maillot de meilleur grimpeur à l'Italien Davide Bais (EOLO-Kometa). Le peloton a néanmoins contrôlé le tempo pour garder les fuyards à portée. L'échappée se décomposait tandis qu'Almeida, Roglic et Thomas se tenaient en joue dans l'ascension du Monte Bondone. Le Portugais a mis l'Australien Jay Vine à contribution à 8,5 kilomètres de l'arrivée pour lancer sa propre attaque deux bornes plus loin. En difficulté, Primoz Roglic est resté bloqué dans la roue de Sepp Kuss alors que Thomas et Almeida creusaient l'écart en se relayant. À 200 mètres du terme, Joao Almeida a déclenché le sprint pour s'imposer avec Thomas dans sa roue, lequel s'est emparé du maillot rose. Roglic a coupé la ligne 25 secondes plus tard, et voit ses deux principaux rivaux le devancer au classement général. Mercredi, la dix-septième étape reliera Pergine Valsugana à Caorle sur 197 kilomètres de descente et de plat. Elle permettra aux favoris de se reposer avant deux étapes montagneuses et un contre-la-montre décisif. (Belga)