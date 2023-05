Tour d'Italie - Le Français Pavel Sivakov abandonne au cours de la seizième étape

Sivakov occupait la 40e place du classement général, à plus de quarante minutes du leader. Il faisait initialement partie des options d'INEOS Grenadiers pour le classement général, mais s'était mué en lieutenant à la suite des difficultés qu'il a connues en deuxième semaine, parmi lesquelles une chute qui a causé l'abandon du Britannique Tao Geoghegan Hart, alors troisième au général. Geraint Thomas, actuellement à la deuxième place du classement général à 1:08 de l'inattendu maillot rose français Bruno Armirail (Groupama-FDJ), perd un atout important dans la lutte pour la victoire finale. L'équipe INEOS Grenadiers ne compte plus que cinq coureurs, dont Laurens De Plus. Pavel Sivakov est le quatrième coureur à quitter les routes du Tour d'Italie mardi. Il n'y a plus que 128 membres du peloton alors qu'ils étaient 176 au départ. (Belga)