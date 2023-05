Travaux métro: STIB et Etterbeek dialogueront systématiquement pour réduire les nuisances

Des travaux de maintenance des voies de métro prévus durant le week-end des 11, 12 et 13 novembre derniers, à hauteur de la station de métro Hankar, avaient été suspendus, sur arrêté de la commune d'Etterbeek. Motif invoqué par le bourgmestre Vincent De Wolf (MR) pour refuser une dérogation aux règles urbanistiques des horaires de chantiers: les nuisances subies par la population locale lors d'un épisode précédent de déchargement de centaines de tonnes de balast. L'opération avait été menée, sans précaution, par un sous-traitant sur le site dit de l'"Exobois", rare accès au réseau ferré sous-terrain pour y acheminer des matériaux. En dépit de recours notamment au Conseil d'Etat, la commune et la société bruxelloise s'étaient mises autour de la table pour rechercher une solution qui prenne en compte les intérêts de toutes les parties. Les travaux exécutés lors du week-end de Pâques n'ont généré aucune nuisance, selon une conseillère écologiste riveraine et des résultats partiels d'une étude acoustique effectuée sur place. La convention validée lundi soir côté communal privilégie la voie contractuelle et non plus la voie de la dérogation aux règles d'urbanisme. Elle engage notamment la STIB à tout mettre en oeuvre pour que les travaux réalisés sur des voies de chemin de fer, de métro ou de tram ne portent pas atteinte à la quiétude des riverains et à notifier à la commune, lorsqu'elle envisage d'effectuer de tels travaux, leur nature et leur calendrier de réalisation, ainsi que les mesures qu'elle entend prendre pour limiter les nuisances. (Belga)