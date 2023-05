Assises Brabant wallon - La défense de René De Staerke plaide une simple complicité pour deux des quatre homicides

La responsabilité de René De Staerke ne peut être retenue ni pour la mort de Gioacchino Pignato à La Hulpe, ni pour celle de Michaël Degrave à Schaerbeek, selon ses avocats. Pour ces derniers faits, Fabien Lombaerts est en aveu d'avoir agi seul, sans avoir fait part préalablement de ses intentions. Pour le décès de Pascal Crabbé au parc Moeraske à Evere et celui de Frédéric Degrom à La Hulpe, René De Staerke accompagnait effectivement Fabien Lombaerts et les victimes. Mais pour sa défense, il n'était pas là pour faire le guet, et n'a pas apporté une aide utile au crime qui a été commis. Il s'est juste abstenu de réagir, cautionnant passivement les actes commis par Fabien Lombaerts. Il ne doit dès lors pas être considéré comme auteur ou co-auteur des faits, selon ses avocats, mais simplement comme complice. Les parties prolongent cette neuvième journée de procès par les répliques après les réquisitions et plaidoiries sur la culpabilité, afin que la journée de jeudi débute par l'éventuel dernier mot des deux accusés avant l'entrée en délibération de la cour et du jury sur le volet "culpabilité" du dossier. (Belga)