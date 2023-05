ATP Lyon - Sander Gillé et Joran Vliegen s'inclinent en quart de finale du double

Les 41e et 42e mondiaux en double, qui forment la quatrième tête de série du tournoi lyonnais, se sont inclinés face au Colombien Nicolas Barrientos (ATP 71 en double) associé au Français Albano Olivetti (ATP 63 en double), 6-3, 6-7 (9), 12/10. La partie a duré 1 heure et 41 minutes. Dans le premier set, les deux paires se sont échangées leur service avant qu'Olivetti et Barrientos ne breakent à nouveau pour s'imposer 6-3. La deuxième manche a été très disputée, et aucun break n'a été concédé jusqu'à 6-6. Dans le tie-break, Gillé et Vliegen se sont offert trois balles de set, mais ont ensuite concédé quatre points consécutifs avant de résister à deux balles de match pour finalement s'imposer 11/9. Dans le super tie-break, la paire belge de Coupe Davis a écarté deux balles de match avant de s'incliner sur la troisième opportunité, la cinquième du match, 12/10. Sander Gillé et Joran Vliegen se dirigent désormais vers Roland-Garros, dont le tableau final débutera la semaine prochaine. Le tirage au sort de celui-ci aura lieu jeudi. Dans l'après-midi, David Goffin (ATP 107), jouera au deuxième tour du tournoi de simple de Lyon face au Britannique Cameron Norrie, 14e joueur mondial et deuxième tête de série. Goffin a éliminé au premier tour le qualifié espagnol Alvaro Lopez San Martin (ATP 298). Le vainqueur de la confrontation rencontrera l'Argentin Sebastian Baez (ATP 44/N.6) en quart de finale. (Belga)