Belges - Batshuayi et Fenerbahçe en finale de la Coupe de Turquie

(Belga) Fenerbahçe s'est qualifié pour la finale de la Coupe de Turquie en battant le tenant du titre Sivasspor (3-0) mercredi soir. Michy Batshuayi était titulaire et a marqué le deuxième but de on équipe, qui a l'occasion de remporter sa septième Coupe de Turquie.