Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 a perdu un peu plus de 2% comme le DAX

Dans le peloton de tête, on retrouvait Melexis (82,70) et Umicore (27,66) qui chutaient de 3,61 et 3,66% en compagnie de arGEN-X (377,30) et D'Ieteren (159,20), en baisse de 2,76 et 3,57%, Sofina (196,00) et GBL (72,98) abandonnant 2,97 et 3%. AB InBev (53,44) reculait de 1,96%, Ageas (40,65) et KBC (60,26) de 1,55 et 0,33% tandis que les immobilières Aedifica (66,95), Cofinimmo (76,20) et WDP (26,24) reculaient de 2,2 à 2,4%. Barco (24,34) et Elia (118,10) étaient négatives de 1,70 et 1,01%, Aperam (31,78) et Proximus (7,48) perdant 1,88 et 0,80%. Hors BEL 20, EVS (22,15), Inclusio (14,50), Jensen (30,40) et VGP (91,70) étaient cotées "ex-coupon". Kinepolis (44,45) et Agfa-Gevaert (2,60) chutaient de 2,5 et 2,6% alors que Shurgard (44,18) et Xior (28,25) plongeaient de 4,3 et 3,9% en compagnie de Belysse (1,16) qui reperdait 9% après son bond de 10,8% de la veille, Deceuninck (2,43) se démarquant par un bond de 4,5%. Biosenic (0,129) et Sequana Medical (3,25) faisaient de même en bondissant de 9,3 et 6,5% alors que MDxHealth (0,347) et Celyad (0,524) reculaient de 3,3 et 3%, Mithra (2,69) et IBA (15,28) de 2,5 et 2,2%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0760 USD, contre 1,0780 dans la matinée et 1,0785 la veille. Le lingot se négociait autour de 58.840 euros, en progrès de 200 euros. (Belga)