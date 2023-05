Cristiano Ronaldo fête un but en se prosternant à la grande joie des supporters arabes

Al-Nassr était mené 0-2 après 40 minutes, mais a finalement gagné 3-2 contre l'équipe d'Al-Shabab grâce au 3e but réalisé par Ronaldo à la 59e minute, son 14e de la compétition. Des vidéos sur le net montrent Ronaldo, entouré de ses coéquipiers, s'agenouiller sur la pelouse et toucher le sol avec les mains et la tête. Les musulmans pensent que c'est dans cette position, appelée sujud, qu'ils se rapprochent le plus de Dieu. Elle est toujours effectuée en direction de la Kaaba à La Mecque en Arabie saoudite, considérée comme le sanctuaire central de l'islam. De nombreux footballeurs musulmans remercient également Dieu par ce geste après un tir au but réussi. Les fans arabes se sont montrés enthousiastes à l'égard de Ronaldo. Dans les médias sociaux, certains ont même exprimé l'espoir que le joueur de 38 ans puisse se convertir à l'islam. D'autres ont interprété la révérence comme un geste de respect envers les croyants musulmans. Ronaldo a signé un contrat de deux ans et demi avec le club saoudien jusqu'en juin 2025. Selon les médias, il devrait percevoir l'équivalent de 200 millions d'euros par saison, y compris les recettes publicitaires. Son club Al-Nassr occupe actuellement la deuxième place de la Pro League saoudienne à 3 points du leader Al-Ittihad. (Belga)