Elections législatives en Grèce - Grèce: un haut magistrat chargé de former un gouvernement intérimaire

"La présidente Katerina Sakellaropoulou recevra (...) Ioannis Sarmas pour le charger de former un gouvernement et d'organiser des élections" législatives en vertu de la Constitution, selon un communiqué de la présidence. Ce haut magistrat de 66 ans doit constituer un gouvernement intérimaire pour gérer le prochain scrutin, qui aura probablement lieu le 25 juin. Cette annonce présidentielle intervient trois jours après les législatives de dimanche et l'écrasante victoire de Nouvelle-Démocratie, un parti de droite dirigé par le Premier ministre sortant Kyriakos Mitsotakis, qui a obtenu 40% des suffrages mais pas la majorité absolue au parlement, contrairement à ce qu'il souhaitait. Au lendemain de ces élections, Kyriakos Mitsorakis a refusé le mandat de la présidente Katerina Sakellaropoulou en vue de former un gouvernement de coalition. Il a fait part de son intention d'obtenir la convocation d'un nouveau scrutin, "peut-être le 25 juin", afin de bénéficier d'une nouvelle loi électorale, qui octroie un bonus de jusqu'à 50 sièges au parti arrivé en tête. Alexis Tsipras, le chef du principal parti d'opposition de gauche, Syriza, qui n'a obtenu que 20% des suffrages, a également refusé de former une coalition. M. Tsipras, qui fut lui aussi Premier ministre par le passé, a promis de "livrer cette nouvelle bataille" pour empêcher la constitution d'un gouvernement de droite "tout-puissant (...), ce qui est mauvais pour la démocratie et le pays". (Belga)