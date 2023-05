F-35 - Les F-35 belges porteront des cocardes tricolores, mais de basse visibilité

Les 34 F-35A Lightning II commandés en octobre 2018 aux États-Unis par le précédent gouvernement seront livrés entre la fin de cette année et 2030. Ils porteront la livrée grise commune à tous les avions construits par le groupe américain Lockheed Martin - qui contribue à leur assurer une furtivité - mais avec des cocardes un rien colorées, a indiqué mercredi le cabinet de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder. "Il sera fait usage de couleurs (noire, jaune et rouge, avec du gris pour les inscriptions) +low-tone+, conformément à la norme américaine AMS Standard 595A", a indiqué un conseiller de Mme Dedonder (PS), Marian Clément, dans un courriel adressé à un passionné d'aviation, Jean-Paul Carpentiez, et dont l'agence Belga a obtenu une copie et la confirmation de l'authenticité. La plupart des autres pays utilisateurs du F-35A (la version à atterrissage et décollage conventionnels du chasseur furtif de Lockhheed) - à l'exception notable du Danemark, qui a opté pour des cocardes et drapeaux de dérive à ses couleurs, le rouge et le blanc - ont pris livraison d'avions très peu colorés, à la livrée grise et aux immatriculations et insignes d'unité à basse visibilité. Les avions belges, dont les premiers exemplaires sont attendus à la base de Florennes en mai 2025 après la livraison de huit appareils qui resteront plusieurs années aux États-Unis pour assurer la formation des pilotes et du personnel au sol, seront immatriculés de FL-01 à FL-34, selon la Défense. (Belga)