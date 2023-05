F1 - Honda sera le motoriste d'Aston Martin à partir de 2026

"Aston Martin construit une équipe pour gagner en F1. C'est un pas en avant supplémentaire. Nous partageons avec Honda la même détermination et la même ambition de gagner. Je suis très confiant sur le fait que nous aurons un moteur très performant", a déclaré Martin Whitmarsh, le directeur général d'Aston Martin Performance lors d'un point-presse en ligne. "Une des principales raisons qui nous a poussés à relever ce défi en F1 est que la catégorie reine du sport automobile vise la neutralité carbone, un chemin que Honda veut également suivre. Et cette collaboration nous permettra de faciliter le développement de nos technologies électriques", a souligné dans un communiqué Toshihiro Mibe, le PDG d'Honda. Aston Martin, qui réalise un superbe début de saison en occupant la deuxième place au classement des constructeurs derrière les intouchables Red Bull, est actuellement motorisée par Mercedes. Pour l'heure, Honda, qui a officiellement quitté la F1 à la fin de la saison 2021, est encore présent dans la discipline dans le cadre d'un accord courant jusqu'à la fin de la saison 2025 pour fournir une assistance technique dans le développement des moteurs des écuries Red Bull et Alpha Tauri. Mais à compter de 2026, les deux écuries seront associées au constructeur américain Ford. À cette date, les moteurs, déjà hybrides depuis 2014, verront une augmentation significative de l'énergie électrique et utiliseront des carburants 100% durables. (Belga)