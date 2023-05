La chanteuse Tina Turner est décédée à 83 ans, selon divers médias

"C'est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort de Tina Turner", indique le communiqué, ajoutant que l'artiste américaine, naturalisée suisse, laissait "derrière elle sa plus grande œuvre: sa musique". Connue comme la Reine du rock 'n' roll, Tina Turner, de son vrai nom Anna Mae Bullock, était l'une des chanteuses de rock les plus appréciées dans le monde. Preuve en est que la Maison Blanche a immédiatement réagi à son décès en saluant l'"icône" qu'elle représentait, déplorant "une perte immense". La diva s'est révélée au public dans les années 60 et 70 avec son ancien mari, Ike Turner, qu'elle a accusé plus tard de violences conjugales. Sa carrière solo était ensuite lancée et ses titres tels que "What's Love Got to Do With It", "River Deep, Mountain High" et "Private Dancer" resteront dans toutes les mémoires. Sa dernière tournée mondiale date des années 2008 et 2009. Par après, Tina Turner s'est retirée du show business et a épousé en 2013 l'Allemand Erwin Bach avec qui elle était en couple depuis plusieurs années. Après son retrait de la scène, elle a été confrontée à des problèmes de santé et à une tragédie familiale lorsque son fils aîné, Craig, a mis fin à ses jours. Son plus jeune fils, Ronnie, est lui décédé en décembre dernier. Au cours de sa carrière entamée dans les années 1950 aux États-Unis, la "lionne du rock" aura remporté huit Grammys, les récompenses majeures de la musique américaine. (Belga)