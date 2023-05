La Liga - Pas de suspension pour Vinicius, tribune fermée à Valence

"Vu les allégations et les preuves vidéographiques apportées par le Real Madrid quant à l'expulsion à la 90e+5 de Vinicius", la commission de discipline a décidé d'annuler les "conséquences disciplinaires" de cette expulsion et d'autoriser le Brésilien à rejouer dès mercredi (19h30) contre le Rayo Vallecano au Bernabéu pour la 36e journée de Liga. Par ailleurs, ce "comité de compétition" a décidé d'ordonner la fermeture de la tribune Mario Kempes du stade Mestalla de Valence, là d'où provenaient les injures racistes qui ciblaient Vinicius, pour une durée de cinq matches, à cheval entre la saison actuelle et la prochaine, donc. Il a aussi infligé une amende de 45.000 euros au club du Valence CF. "Il a été prouvé que, comme écrit par l'arbitre dans son rapport d'après-match, il y a eu des cris racistes envers Vinicius, joueur du Real Madrid, durant le match, altérant le déroulement normal dudit match. Ces infractions étant très graves, il a été décidé d'imposer au Valence CF une sanction économique de 45.000 euros", a annoncé cette commission. Celle-ci est composée d'un représentant de la Liga, un autre de la fédération et un dernier du Conseil supérieur des Sports espagnols. (Belga)