La majorité des écoles libres catholiques bientôt équipées de panneaux solaires

(Belga) Plus d'un millier d'écoles de l'enseignement libre catholique en Wallonie et à Bruxelles pourront bénéficier, d'ici quatre ans, de panneaux photovoltaïques afin de diminuer leurs émissions de CO2 et réduire leur facture énergétique, a annoncé mercredi la banque Belfius par communiqué. Celle-ci et le Secrétariat général de l'enseignement catholique (SeGEC) ont en effet finalisé un programme d'investissement en ce sens.