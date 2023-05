Les automobilistes risquent un retrait de permis en cas de GSM au volant à Hal-Vilvorde

Ces mercredi et jeudi, la police organise sa troisième action nationale de l'année contre la distraction au volant. La police de la route et les zones locales sont en charge de ces contrôles, notamment concernant le GSM manipulé tout en conduisant. "Les automobilistes pris en flagrant délit d'utilisation de leur téléphone au volant et/ou de comportement dangereux sur la route risquent un retrait immédiat de leur permis pour une période de huit jours", a expliqué la porte-parole du parquet de Hal-Vilvorde, Carol Vercarre. "Cela ne concerne pas seulement les automobilistes, mais aussi les cyclistes, les utilisateurs de trottinettes - électriques ou non - de mono-roues, etc." Les contrevenants qui se sont vus retirer leur permis devront également répondre de leurs actes devant les tribunaux de police de Hal et de Vilvorde dès le mois de septembre. "Ils risquent une amende de 240 à 4.000 euros et un retrait de permis de huit jours à cinq ans", a précisé le ministère public. L'an dernier, le parquet de Hal-Vilvorde avait déjà mené une action similaire, durant deux mois. "Du 1er mai au 30 juin 2022, toutes les zones de police de l'arrondissement ont reçu l'autorisation du procureur du Roi de retirer immédiatement le permis de conduire pour huit jours en cas de flagrant délit d'utilisation d'un téléphone ou de tout autre appareil électronique au volant. Cette action a été très bien accueillie et a donné de bons résultats", s'est réjouie la porte-parole du parquet. (Belga)