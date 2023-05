Les Belges toujours nombreux à partir en vacances malgré un budget plus serré (Infographie

Parmi les personnes qui indiquent ne pas partir en vacances durant la période estivale (de juin à septembre), 76% d'entre elles invoquent des raisons financières. Il s'agit d'une augmentation de 12 points de pourcentage par rapport à l'an dernier, relève l'étude, réalisée par Ipsos auprès de quelque 15.000 personnes venues de 15 pays européens, des États-Unis, du Canada, d'Australie et de Malaisie. En Belgique, 1.000 individus ont été interrogés. Parmi les raisons qui entament l'enthousiasme des vacanciers belges, on retrouve l'inflation et le changement climatique, plus que le Covid-19 ou la guerre en Ukraine, qui étaient les principales sources d'inquiétude en 2021 et 2022. Par ailleurs, le budget reste le principal critère des Belges dans la sélection de leur lieu de vacances (49%), devant le climat (43%) et la qualité des infrastructures touristiques (37%). En moyenne, les Belges consacreront 2.182 euros à leurs vacances, contre 2.289 euros l'été passé (-4,7%). Europ Assistance précise que ce montant, après avoir grimpé de 15% en 2022, est le seul à baisser par rapport aux autres États européens interrogés. Le budget de ces pays voisins augmente, lui, de 6% en moyenne pour atteindre 1.918 euros. NOTE POUR LES REDACTIONS, non destinée à être publiée: Pour un graphique interactif, rendez-vous sur https://platform.localfocus.nl/belga/#/details/86311ac7dca0a87e25134d7d1ffd3d4fa1e81ea332ec3e8002cc9d25393e7733/ et https://platform.localfocus.nl/belga/#/details/8da7909bd5596774ca972bf8ad7b435417efb58473f30fa33ef64db97a60517f/ et https://platform.localfocus.nl/belga/#/map/0e46cdfc2b93169496cfc6ca598b6a898db0ed8eead3a6e5aa97579c3f01e734/ Les graphiques sont mis en forme en respectant votre charte graphique et dans des formats destinés à être publiés en ligne. Les graphiques sont proposés gratuitement aux clients de Belga media dans une phase test. (Belga)