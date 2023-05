Les élections générales anticipées auront lieu le 20 août en Équateur

Lors d'une session mardi soir à son siège de Quito, le Conseil national électoral (CNE) a approuvé la tenue d'élections anticipées le 20 août. Si nécessaire, un second tour à la présidentielle est prévu pour le 15 octobre, a précisé mercredi matin le CNE. Il y a une semaine, le président de droite Guillermo Lasso, visé par un procès en destitution intenté par la gauche majoritaire au Parlement, avait ordonné la dissolution de ce même Parlement monocaméral. Cette procédure constitutionnelle, dite de "mort croisée", lui permettait de dissoudre la Chambre tout en renonçant lui-même à son mandat. À ce jour, on ignore si le président Lasso, qui en a le droit constitutionnellement, compte se représenter pour achever son mandat de quatre ans, qui court jusqu'en 2025. Les parlementaires nouvellement élus, comme le nouveau président, ne commenceront pas un nouveau mandat, mais achèveront leur mandat déjà entamé, jusqu'en 2025, selon la Constitution. Guillermo Lasso est accusé par l'opposition de malversations dans le cadre d'un contrat public portant sur le transport de pétrole brut. Il lui est reproché d'avoir eu connaissance de ce contrat préjudiciable à l'Équateur et de ne pas être intervenu pour y mettre un terme dès sa prise de fonction en mai 2021. (Belga)