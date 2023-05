Les voyageurs SNCB à mobilité réduite peuvent introduire une demande simplifiée en ligne

Plusieurs fonctionnalités qui facilitent la demande d'assistance sont dès à présent disponibles sur l'app et le site web, telles qu'un compte My SNCB (via un login personne) ou un planificateur de voyages. Le navetteur peut également sélectionner lui-même le train/les gares où une assistance est requise et suivre le statut de sa demande. Avant le lancement de l'application, les voyageurs demandaient principalement leur assistance en appelant le service clientèle, le site internet récoltant peu de succès. Aujourd'hui, le téléphone demeure le canal principal, mais 30% des demandes sont déjà effectuées via la nouvelle application. "Plus de 4.500 demandes d'assistance ont déjà été introduites par ce canal", se réjouit la SNCB. La demande d'assistance est possible dans 132 gares. Celle-ci peut être effectuée jusqu'à trois heures à l'avance pour les voyages directs entre les 41 plus grandes gares du pays. "Il s'agit des gares où deux tiers des voyageurs prennent le train", précise l'entreprise. La demande peut être réalisée par téléphone, via le site web, l'application SNCB Assist ainsi que par Twitter, Facebook, Whatsapp ou Instagram. En 2022, plus de 48.000 demandes d'assistance ont été enregistrées. (Belga)