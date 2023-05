L'exposition consacrée à Johnny Hallyday prolongée jusqu'au 20 août

La rétrospective de la carrière du chanteur se tient à Brussels Expo depuis le 20 décembre 2022, sur une superficie totale de 3.000 mètres carrés. Elle rassemble des souvenirs musicaux, des moments de concerts mémorables, mais également des éléments plus intimes. Plusieurs objets rares y sont présentés, comme des costumes de scène, une voiture, des guitares, des motos, des souvenirs et des photos ainsi que des pièces uniques et personnelles qui n'avaient jamais été dévoilées au public auparavant. "Depuis l'ouverture le 20 décembre dernier, l'exposition a rassemblé un large public de deux côtés de la frontière, avec plus de 20 % de public venu de France", détaillent les organisateurs. Le billet standard est toujours disponible au tarif de 22,50 euros. L'exposition se tiendra ensuite à Paris, dès le 22 décembre prochain. (Belga)