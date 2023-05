Météo - La journée débutera sous le soleil

En soirée, quelques faibles précipitations pourront encore être observées, sur l'est principalement. Ensuite, le temps deviendra sec sur l'ensemble du pays. Les minima seront compris entre 5 et 11°C avec un vent faible à modéré de nord à nord-est. Jeudi, le temps sera généralement sec et le mercure pourrait atteindre 20°C dans certaines régions du pays. (Belga)