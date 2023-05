Mission économique au Sénégal - "On vient au Sénégal pour des partenariats, pas pour donner des leçons"

Bruxelles, "pour son concept de ville de minorités", et la Belgique en général, sont plutôt bien perçues au Sénégal. "C'est un atout, on a une image positive, on n'est pas considérés comme les Français et on doit vraiment jouer cette carte", selon le secrétaire d'Etat. Il en veut pour preuve notamment l'excellent accueil des hôtes, avec la présence de nombreux ministres aux activités de la mission. La délégation a également pu rencontrer le président Macky Sall, en comité très restreint. Une ombre diplomatique au tableau cependant, Pascal Smet "regrette que la Flandre ne soit pas politiquement représentée". Pour peser, la Belgique doit continuer à être représentée ensemble, estime-t-il. D'autant plus "qu'il y a des opportunités pour la Flandre", et les nombreuses entreprises du nord du pays présentes ne s'y sont pas trompées, pas plus que les fédérations comme Unizo ou Voka. (Belga)