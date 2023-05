NBA - Boston s'impose à Miami et reste en vie dans la finale de la conférence Est

Dos au mur, les Celtics respirent encore mais doivent enchaîner trois succès consécutifs (aucune des 150 équipes menées 3-0 dans l'histoire de la NBA n'a remporté sa série) pour espérer défier Denver en finale à partir du 1er juin. Le Heat reste donc en ballottage favorable pour tenter de disputer une septième finale, avec l'objectif de décrocher un quatrième titre de champion (après 2006, 2012 et 2013). Avec 9 points de retard au début du 3e quart (61-52), la situation de Boston semblait mal engagée mardi. Puis, la machine verte s'est emballée et Tatum (14/22 aux tirs, 11 rebs, 7 passes) a fait office de locomotive dans le troisième quart-temps. Ses 14 points ont largement contribué à l'échappée des Bostoniens (79-88) qui ont inflig" un 23-38 aux Floridiens. Ceux-ci n'ont rentré que 8 de leur 23 tirs primés contre 18 sur 45 des Celtics. Fort d'une adresse globale remarquable (51,2% de réussite, 18/45 derrière l'arc), Boston n'a ensuite cessé de creuser l'écart, avec les contributions de Derrick White et Jaylen Brown, auteurs de 16 et 17 point, mais aussi celle de Grant Williams, auteur de 14 points et d'un contre remarqué sur Jimmy Butler (29 pts, 9 rebs), sans cette fois provoquer ce dernier comme il en fit l'erreur au deuxième match, sonnant le réveil de la star qui s''st retrouvée trop esseulée mardi. Le Heat n'a rentré que 8 de leur 23 tirs primés contre 18 sur 45 des Celtics. (Belga)